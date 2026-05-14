Το Ισραήλ προχωρά σε νομική ενέργεια κατά της εφημερίδας New York Times, με αφορμή άρθρο που κάνει λόγο για σεξουαλική βία σε Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί το αμερικανικό μέσο για «συκοφαντική δυσφήμιση» και παραποίηση της πραγματικότητας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των γραφείων του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, δόθηκε εντολή για κατάθεση αγωγής εναντίον της εφημερίδας. Η απόφαση ακολουθεί τη δημοσίευση άρθρου γνώμης που, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει «εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων».

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει το δημοσίευμα του Νίκολας Κρίστοφ ως «ένα από τα πιο απεχθή και διαστρεβλωμένα ψεύδη που έχουν δημοσιευτεί ποτέ κατά του Κράτους του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο», επισημαίνοντας ότι η εφημερίδα ενέκρινε το περιεχόμενό του.

Το περιεχόμενο του άρθρου που προκάλεσε αντιδράσεις

Το άρθρο γνώμης του Νίκολας Κρίστοφ δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου 2026 και βασίζεται σε μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στη Δυτική Όχθη από 14 άνδρες και γυναίκες. Οι μαρτυρίες αυτές αναφέρονται σε σεξουαλικές επιθέσεις που φέρονται να διαπράχθηκαν από Ισραηλινούς εποίκους ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στο άρθρο γίνεται λόγος για «μοτίβο εκτεταμένης ισραηλινής σεξουαλικής βίας εναντίον ανδρών, γυναικών και παιδιών», που φέρονται να διαπράττουν στρατιώτες, έποικοι, ανακριτές του Σιν Μπετ και δεσμοφύλακες. Ο δημοσιογράφος σημειώνει πως «τίποτα δεν δείχνει ότι η ισραηλινή ηγεσία έχει δώσει εντολή για τη διάπραξη των βιασμών».

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε άμεσα, κάνοντας λόγο για «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων». Το ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι ο Κρίστοφ βασίστηκε «σε μη επαληθευμένες πηγές που συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς» και κατηγόρησε τους New York Times ότι επέλεξαν «σκόπιμα» την ημερομηνία δημοσίευσης για να «δυσφημίσουν» ανεξάρτητη ισραηλινή έκθεση σχετικά με σεξουαλική βία που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αναφορές διεθνών οργανισμών

Ωστόσο, σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του Μαρτίου 2025 γίνεται λόγος για «συστηματική προσφυγή εκ μέρους του Ισραήλ στη σεξουαλική, αναπαραγωγική και άλλων μορφών έμφυλη βία» μετά τον Οκτώβριο του 2023.

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων κατήγγειλε «συστημική και σεξουαλική βία» κατά Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2026.

Το πλαίσιο της έντασης

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται με ένταση στη Λωρίδα της Γάζας.