Η εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή αποτελεί μια πιο σύνθετη και δύσκολη μορφή αρρυθμίας σε σχέση με την παροξυσμική μορφή, καθώς σχετίζεται με μεγαλύτερη ηλεκτρική και δομική αναδιαμόρφωση των κόλπων. Μέχρι σήμερα, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούσαν συνήθως την αρχική χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων και την κατάλυση μόνο σε περίπτωση αποτυχίας.

Η κατάλυση με παλμικό ηλεκτρικό πεδίο (Pulsed Field Ablation, PFA) φαίνεται να αποτελεί πιο αποτελεσματική θεραπεία πρώτης γραμμής για την εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή σε σύγκριση με την κλασική αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης AVANT GUARD, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Heart Rhythm Society 2026 στο Chicago και δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine.

Στη μελέτη AVANT GUARD συμμετείχαν 440 ασθενείς με πρωτοδιαγνωσμένη εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Από αυτούς, 310 τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 2:1 ώστε να υποβληθούν είτε σε κατάλυση με PFA είτε να λάβουν αντιαρρυθμική αγωγή, ενώ επιπλέον 100 ασθενείς εντάχθηκαν στην ομάδα της κατάλυσης για αξιολόγηση της ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Το ποσοστό θεραπευτικής επιτυχίας – δηλαδή η απουσία υποτροπής αρρυθμίας, ανάγκης επαναληπτικής κατάλυσης ή χρήσης αντιαρρυθμικών φαρμάκων από τις 90 ημέρες έως τον 12ο μήνα – έφτασε το 56% στην ομάδα της PFA, έναντι μόλις 30% στην ομάδα της φαρμακευτικής θεραπείας. Επιπλέον, η κατάλυση μείωσε σημαντικά το συνολικό φορτίο αρρυθμίας μέσα σε ένα έτος.

Η τεχνολογία PFA αποτελεί μια νεότερη μορφή κατάλυσης που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά πεδία για να προκαλέσει εκλεκτική καταστροφή του αρρυθμιογόνου μυοκαρδίου, χωρίς θερμική βλάβη στους γειτονικούς ιστούς, όπως ο οισοφάγος ή το φρενικό νεύρο. Αυτό θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών τεχνικών ραδιοσυχνοτήτων ή κρυοκατάλυσης.

Αν και τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (5,1%), χρειάσθηκε αυστηρότερη αντιπηκτική κάλυψη για την αποφυγή αγγειακών επεισοδίων κατά την επέμβαση. Η τριετής παρακολούθηση της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει πιο σαφείς απαντήσεις για τη διάρκεια του οφέλους και το συνολικό προφίλ ασφάλειας της νέας αυτής θεραπευτικής προσέγγισης.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών