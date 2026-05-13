Η μεταρρύθμιση του νόμου περί ωραρίου εργασίας στη Γερμανία προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει τη χαλάρωση του ισχύοντος κανόνα του οκτάωρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Euronews, η υπουργός Εργασίας Bärbel Bas σκοπεύει να παρουσιάσει το σχετικό νομοσχέδιο τον Ιούνιο.

Η πρόταση έχει ήδη συναντήσει σφοδρή κριτική. Ο επικεφαλής της νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (Juso) Philipp Türmer κατηγόρησε τον Μερτς, ότι αγνοεί την εξάντληση των εργαζομένων και αντί να τη μειώνει, την επιδεινώνει. Όπως δήλωσε στο Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): «Η κατάργηση του οκτάωρου δεν αποτελεί σήμα αλλαγής, αλλά θράσος».

Το οκτάωρο καθιερώθηκε στη Γερμανία το 1918 και προβλέπεται από τον νόμο για το ωράριο εργασίας (ArbZG), σύμφωνα με τον οποίο «ο ημερήσιος χρόνος εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες». Εξαιρέσεις επιτρέπουν έως και 10 ώρες ημερησίως, με μέγιστο εβδομαδιαίο όριο τις 48 ώρες.

Ο Türmer υπογράμμισε ότι το οκτάωρο προστατεύει τους εργαζόμενους από τη φθορά και την εξουθένωση, προειδοποιώντας πως η κατάργησή του θα τους αφήσει εκτεθειμένους στις πιέσεις των προϊσταμένων τους.

Ανησυχίες των συνδικάτων για την υγεία και την ασφάλεια

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) εκφράζει επίσης σοβαρές ανησυχίες για τα κυβερνητικά σχέδια. Εκπρόσωπός της, μιλώντας στην εφημερίδα Münchner Merkur, υπενθύμισε τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου Yasmin Fahimi: «Από την άποψη της επαγγελματικής υγείας, ο ισχύων νόμος περί ωρών εργασίας προστατεύει τους εργαζόμενους. Οι υπερβολικές ώρες και η έλλειψη σταθερότητας οδηγούν σε ασθένειες που επιβαρύνουν την οικονομία και το σύστημα υγείας. Η άμβλυνση του νόμου θα ήταν αντιπαραγωγική και εις βάρος των εργαζομένων».

Η DGB και το συνδικάτο Verdi προειδοποιούν ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει εργάσιμες ημέρες έως και 13 ωρών. Υπολογισμοί του Ιδρύματος Hans Böckler δείχνουν ότι μια εξαήμερη εβδομάδα εργασίας θα μπορούσε να φτάσει θεωρητικά τις 73,5 ώρες. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας θέτει ως μέσο εβδομαδιαίο όριο τις 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν κάποιος εργάζεται 12 ώρες την ημέρα, οι υπόλοιπες ημέρες πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερες.

Κίνδυνοι για την υγεία και την παραγωγικότητα

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση του ωραρίου εργασίας συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους. Μετά από δώδεκα ώρες δουλειάς, ο κίνδυνος ατυχημάτων –τόσο στον χώρο εργασίας όσο και κατά την επιστροφή στο σπίτι– διπλασιάζεται.

Παράλληλα, η υπερβολική εργασία συνδέεται με επαγγελματική εξουθένωση, διαταραχές ύπνου, καρδιαγγειακά νοσήματα και ψυχικές ασθένειες. Το Ίδρυμα Hans Böckler προειδοποιεί ότι τέτοια φαινόμενα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας και τους εργοδότες, καθώς οι ψυχικές ασθένειες σχετίζονται συχνά με μακροχρόνιες απουσίες. Σύμφωνα με στοιχεία της DAK για το 2023, η μέση διάρκεια αναρρωτικής άδειας ανέρχεται σε 33 ημέρες.