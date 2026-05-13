Η εισαγγελία στο Εφετείο πρότεινε ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη λιβυκή χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007.

Η πρόταση είναι ταυτόσημη με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η υπόθεση συνδέεται με χρηματοδοτήσεις από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, οι οποίες φέρεται να διοχετεύτηκαν στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί.

Την πρόταση παρουσίασε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων». Ο ίδιος τόνισε πως ο πρώην πρόεδρος οφείλει «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ίσης μεταχείρισης ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, καθώς και σε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Παράλληλα, του είχε επιβληθεί πενταετής στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού που τον καταδίκασε σε πενταετή κάθειρξη.

Μετά από είκοσι ημέρες κράτησης, τις οποίες περιέγραψε ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη», ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.