Μετά την αναμέτρηση στον Βόλο, ο Μιχάλης Γρηγορίου κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τις πρόσφατες δηλώσεις του όσον αφορά τα πλέι οφ, μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο παραμονής του στην τεχνική ηγεσία.

Ο προπονητής του Άρη ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του και απάντησε ξεκάθαρα: «Είναι κάτι που θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος, Υφίσταται ως ενδεχόμενο, αλλά είναι θέμα της διοίκησης».

Αναφερόμενος αρχικά στην εικόνα της ομάδας του και στην αναμέτρηση, τόνισε πως: «Ήρθαμε για τη νίκη και και τις καλές εμφανίσεις. Τα καταφέραμε με έναν αρκετά καλό τρόπο, συνεχίζοντας με αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε την ομάδα.

Να δημιουργούμε και να πιέζουμε. Δύο γκολ και πολλές φάσεις, σε ένα ανοικτό ματς με μία καλή ομάδα όπως ο Βόλος που βοήθησε να δούμε ένα ωραίο ματς.

Το ζητούμενο για εμάς, άσχετα πόσο εφικτό ήταν στην αρχή, είναι να κατακτήσουμε την 5η θέση. Το οτι δεν οδηγεί στην Ευρώπη, είναι κάτι που προφανώς και δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Συνεχίζαμε και συνεχίζουμε.

Θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά με την 5η θέση. Ένας φαινομενικά δύσκολος στόχος όταν είχα έρθει. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που μας αναλογεί προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό, όπως αρμόζει στον κόσμο.

Συγχαρητήρια στα παιδιά. Λίγες μέρες πριν τελειώσει η σεζόν και έχοντας ξεκινήσει νωρίς, αντιλαμβάνομαι την κατάσταση.

Ανταποκρίνονται, έχουν κίνητρο. Το ίδιο θα κάνουν και την Κυριακή».

Για την κατάσταση του Σούντμπεργκ και τη διαθεσιμότητά του ενόψει Λεβαδειακού, ο Έλληνας τεχνικός δεν έδωσε σαφή εικόνα, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά.

«Χτύπησε μόνος του. Είναι θέμα, διότι δεν υπάρχει και ο Φαμπιάνο ως επιλογή. Οποτέ θα εξετάσουμε τις επιλογές μας εάν ο Σούντμπεργκ δεν είναι διαθέσιμος».