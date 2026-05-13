Τα μυστικά της ιδιόγραφης διαθήκης και οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η κληρονομιά, αποκαλύπτουν συμβολαιογράφοι και νομικοί που μίλησαν στα «ΤΑ ΝΕΑ». Οι ειδικοί παρουσιάζουν έναν σύντομο και σαφή οδηγό, ιδιαίτερα χρήσιμο στη νέα εποχή του κληρονομικού δικαίου.

Το σχετικό νομοσχέδιο, που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους πολίτες, οδεύει προς τη Βουλή για ψήφιση. Αν εγκριθεί, θα αποτελέσει νόμο του κράτους, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο συγκεκριμένο πεδίο του δικαίου ύστερα από σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Η σημασία της ημερομηνίας στην ιδιόγραφη διαθήκη

Ο συντάκτης μιας ιδιόγραφης διαθήκης οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τη χρονολογία και την υπογραφή της. Η παράλειψη της ημερομηνίας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ζήτημα αντιμετωπίζεται.

Αν δεν αναγράφεται συγκεκριμένος χρόνος σύνταξης, οι συμβολαιογράφοι μπορούν να ακολουθήσουν τη νομολογιακή πρακτική των δικαστηρίων. Για παράδειγμα, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά ότι η διαθήκη συντάχθηκε την 1η Μαΐου 2026, αλλά από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι γράφτηκε εκείνη την ημέρα, το ελάττωμα θεωρείται θεραπεύσιμο.

Σύμφωνα με τη νομολογία, μια ψευδής, εσφαλμένη ή ελλιπής χρονολογία δεν επιφέρει από μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης, εφόσον αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος σύνταξής της.