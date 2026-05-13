Η Bundesliga γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά μια γυναίκα αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικής διευθύντριας. Η Καθλίν Κρούγκερ αποτελεί τη νέα επιλογή του Αμβούργου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

🚨 Another historic move in German football 🇩🇪 Kathleen Krüger, former Bayern women’s midfielder, becomes Hamburg’s Sporting Director. The role is traditionally in charge of all men’s football activities including hiring or firing coaches and transfers. 👏 pic.twitter.com/os8AC7Zl9a — DW Sports (@dw_sports) May 12, 2026

Δεν πρόκειται για τυχαία περίπτωση, αφού η Κρούγκερ έχει ήδη διανύσει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στη Μπάγερν Μονάχου, όπου παρέμεινε για 17 χρόνια. Μετά το τέλος της καριέρας της ως ποδοσφαιρίστρια, εντάχθηκε άμεσα στη διοίκηση των Βαυαρών, ξεκινώντας ως βοηθός του τότε αθλητικού διευθυντή Κρίστιαν Νέρλινγκερ.

Η εξέλιξή της ήταν σταδιακή αλλά σταθερή, καθώς το 2012 ανέλαβε τον ρόλο του Team Manager στην πρώτη ομάδα ανδρών. Από εκείνη τη θέση διαχειρίστηκε για χρόνια όλα τα οργανωτικά ζητήματα του συλλόγου, αποκτώντας σημαντική αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κορυφαίων προπονητών όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Χάνσι Φλικ.

Πρώην μέσος της Μπάγερν, εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 24 ετών για να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, όμως παρέμεινε ενεργή στον σύλλογο από διαφορετικά πόστα. Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το γερμανικό ποδόσφαιρο συνολικά, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα η Μαρί-Λουίζ Έτα έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην Ουνιόν Βερολίνου, μάλιστα οδηγώντας την ομάδα σε νίκη ενάντια στην Μάιντς.