Το Πεκίνο δήλωσε ότι χαιρετίζει την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα. Παράλληλα, τόνισε την επιθυμία του να ενισχυθεί η σινοαμερικανική συνεργασία, με στόχο τη «μεγαλύτερη σταθερότητα» στις διεθνείς σχέσεις.

«Η Κίνα χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης για τις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να «διευρυνθεί η συνεργασία και να αντιμετωπισθούν οι διενέξεις». Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι να υπάρξει «περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται υπό το κράτος αλλαγών και αναταράξεων».

Επαφές στη Νότια Κορέα πριν την άφιξη στο Πεκίνο

Παράλληλα, στη Νότια Κορέα ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ιντσεόν, κοντά στη Σεούλ.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν το έδαφος ενόψει της επικείμενης συνάντησης στο Πεκίνο μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο δήλωσε πως αναμένει να έχει μία «μακρά συζήτηση» με τον ομόλογό του Σι για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προτού φανεί να παίρνει πίσω το σχόλιο αυτό, λίγα λεπτά αρότερα: «Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Και δεν θα έλεγα πως το Ιράν είναι μέρος τους».

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε εξάλλου πως δεν έχει καμιά «ανάγκη για βοήθεια όσον αφορά το Ιράν» από το Πεκίνο.

«Κεφαλαιώδης» μοχλός

Η παρατεινόμενη παράλυση στο στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και όχι μόνο, ανέβασε κι άλλο τις τιμές των καυσίμων, με το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να αγγίζει τα 108 δολάρια περί τα μεσάνυχτα.

«Το Ιράν δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το στενό σαν όπλο, για να ασκεί πίεση», είπε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, που πλήττεται ιδιαίτερα από τον αποκλεισμό του.

«Ο μοχλός του Ορμούζ είναι κεφαλαιώδης», έκρινε ο Τομά Ζινό, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβας, σύμφωνα με τον οποίο η Τεχεράνη εκτιμά πως ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ θα χάσει την υπομονή του εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια καθώς πλησιάζει οι εκλογές του μέσου της θητείας του, την 3η Νοεμβρίου. Κι αυτό ενώ το κόστος του πολέμου, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, πλησιάζει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.