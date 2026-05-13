Ένα απρόσμενo στιγμιότυπο από τη Σύνοδο Αφρικής – Γαλλίας στο Ναϊρόμπι προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να χορεύει υπό τους ήχους της διεθνούς επιτυχίας Jerusalema.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να χαμογελά, να χειροκροτεί και να χορεύει μαζί με καλλιτέχνες και φοιτητές, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν για την υποδοχή του στην Κένυα.
Ο Μακρόν συμμετείχε επίσης σε παραδοσιακούς χορούς στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, αλλά και στην επίσημη τελετή υποδοχής, παρουσία Κενυατών αξιωματούχων και πολιτών.
Την καλλιτεχνική του φύση ξεδίπλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν και κάποιες μέρες νωρίτερα στην Αρμενία όπου συμμετείχε στην 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Ο Εμάνουελ Μακρόν δεν δίστασε πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει το τραγούδι ο La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ, σπουδαίου τραγουδιστή της Γαλλίας με καταγωγή από την Αρμενία.
Τον Μακρόν συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.
Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv
— Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026