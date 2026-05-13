Ένα απρόσμενo στιγμιότυπο από τη Σύνοδο Αφρικής – Γαλλίας στο Ναϊρόμπι προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να χορεύει υπό τους ήχους της διεθνούς επιτυχίας Jerusalema.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να χαμογελά, να χειροκροτεί και να χορεύει μαζί με καλλιτέχνες και φοιτητές, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν για την υποδοχή του στην Κένυα.

Ο Μακρόν συμμετείχε επίσης σε παραδοσιακούς χορούς στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, αλλά και στην επίσημη τελετή υποδοχής, παρουσία Κενυατών αξιωματούχων και πολιτών.

Την καλλιτεχνική του φύση ξεδίπλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν και κάποιες μέρες νωρίτερα στην Αρμενία όπου συμμετείχε στην 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο Εμάνουελ Μακρόν δεν δίστασε πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει το τραγούδι ο La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ, σπουδαίου τραγουδιστή της Γαλλίας με καταγωγή από την Αρμενία.

Τον Μακρόν συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.