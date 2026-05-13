Απορίες δεν υπάρχουν σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε στη Βαλένθια για να νικήσει και να περάσει στο φάιναλ φορ. Να παίξει όπως στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Να μπει με ένταση και δυναμισμό από την αρχή, να χαλάσει το μυαλό των αντιπάλων του από την αρχή. Και να βάλει και τα σουτ, που δεν το έκανε στο πρώτο παιχνίδι.

Δεν ήταν δυναμικός και συγκεντρωμένος από την αρχή στη συνέχεια της σειράς, γι’ αυτό τώρα αντί να βρίσκεται στο φάιναλ φορ, είναι αναγκασμένος να παίξει ρώσικη ρουλέτα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα ότι δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να απουσιάσει από το φάιναλ φορ.

Αν κόψει τον αέρα της Βαλένθια από την αρχή, θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Την άλλη μισή θα την κάνει η εμπειρία των παικτών του, που έχουν παίξει πολλά Games 5 στην Ευρωλίγκα, σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους.

Απορίες πάντως υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο που η Ευρωλίγκα διαχειρίζεται το θέμα της διαιτησίας.

Σε αυτή τη δραματική σειρά φωνάζουν όλοι για τους ρέφερι. Φωνάζει η Βαλένθια με τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ, ότι ο Αταμάν επηρεάζει τους διαιτητές. Φωνάζει ο Παναθηναϊκός για τα φάουλ που δεν παίρνει ο Ναν και πολλά άλλα, έστειλε μάλιστα στους αρμόδιους και βίντεο με επίμαχες φάσεις από το Game 4, στο οποίο περιμένει ακόμα απάντηση.

Ή μάλλον, πήρε απάντηση. Η Ευρωλίγκα όρισε στο Game 5 τους Γιαβόρ και Νέντοβιτς, που είχαν σφυρίξει και στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς! Προφανώς έκρινε ότι τα πήγαν τέλεια, ότι κανείς δεν δικαιούται να παραπονείται, γι’ αυτό τους βάζει για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και απόψε. Μόνο που δεν έκανε το ίδιο στις άλλες τρεις σειρές.

Εκεί κάθε παιχνίδι έγινε με διαφορετικούς διαιτητές. Μόνο ο Μόγκουλκοτς σφύριξε τα Games 2 και 4 στο Ρεάλ – Χάποελ και ο Χουάν Κάρλος Γκαρσία τα Games 2 και 4 του Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις. Κανένα ζευγάρι δεν σφύριξε δεύτερο παιχνίδι σε καμία σειρά.

Οι Γιαβόρ και Νέντοβιτς, όμως, θα σφυρίξουν τρίτο παιχνίδι στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Κι είναι να απορείς. Δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές για το μοναδικό Game 5 που γίνεται φέτος; Γιατί το κάνει αυτό η Ευρωλίγκα; Από ασχετοσύνη, αδιαφορία ή τίποτε άλλο;