Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος 37χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη γυναίκα μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συλληφθείς κατηγορείται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η εισαγγελέας διέταξε να εξαχθούν αντίγραφα του υλικού, ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Από την έως τώρα ανάλυση των αρχείων φαίνεται να προκύπτει ότι περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο με γυναίκες ή μέρη του σώματός τους, σε καταστάσεις όπως με εσώρουχα, μαγιό ή γυμνές, σε χώρους όπως παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όλο το κατασχεθέν υλικό έχει σταλεί στην αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.