Με την τουριστική περίοδο να ξεκινά και τα πρώτα λεωφορεία με Σέρβους παραθεριστές να κατευθύνονται προς τις ελληνικές ακτές, το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου (EES). Ωστόσο, ευχάριστα νέα έρχονται από την Αθήνα, αναφέρουν τα σέρβικα ΜΜΕ, καθώς η Ελλάδα φαίνεται διατεθειμένη να αξιοποιήσει τη νομοθετική δυνατότητα για προσωρινή αναστολή του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ροή των τουριστών.

Η υπόσχεση για «ελεύθερη δίοδο» το καλοκαίρι

Σύμφωνα με τον Aleksandar Seničić, διευθυντή της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων της Σερβίας (YUTA), υπάρχουν προφορικές διαβεβαιώσεις από τις ελληνικές αρχές ότι το σύστημα EES (που περιλαμβάνει λήψη φωτογραφίας και βιομετρικών δεδομένων) δεν θα εφαρμόζεται πλήρως για τους Σέρβους πολίτες από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, το πλάνο προβλέπει:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Όταν η κίνηση είναι αυξημένη, η αστυνομία θα εφαρμόζει το παλιό σύστημα σάρωσης και σφράγισης των διαβατηρίων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας: Το σύστημα EES θα ενεργοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν ουρές και καθυστερήσεις στα συνοριακά περάσματα (π.χ. Εύζωνοι).

Το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας

Η απόφαση αυτή της Ελλάδας δεν είναι πρωτοφανής. Ήδη έχει αποφασιστεί παρόμοια αναστολή για τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς περισσότερα από πέντε εκατομμύρια Βρετανών επισκέπτονται την Ελλάδα ετησίως. Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, επιδιώκει να αποφύγει την απώλεια εσόδων και την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, ειδικά όταν πρόκειται για παραδοσιακές αγορές όπως η Σερβία, από την οποία αναμένονται πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες φέτος.

Προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες

Επιπλέον, εξετάζεται το άνοιγμα ειδικής λωρίδας στους Ευζώνους για οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών (τα οποία εξαιρούνται από τη λήψη βιομετρικών δεδομένων) και σε άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Για τη χρήση αυτών των διευκολύνσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν ιατρική βεβαίωση μεταφρασμένη στα ελληνικά ή τα αγγλικά.

Ενώ η Ελλάδα προχωρά σε διευκολύνσεις, άλλες γειτονικές χώρες μέλη της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία, η Κροατία και η Βουλγαρία, δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αντίστοιχες ελαφρύνσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι Σέρβοι τουρίστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε αυτά τα σύνορα. Η πρακτική εφαρμογή των ελληνικών υποσχέσεων αναμένεται να φανεί στις αρχές Ιουνίου, με την έναρξη του μεγάλου τουριστικού κύματος.