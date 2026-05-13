Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι, παρά τις συζητήσεις για τις μεγάλες δυνατότητες των αμερικανορωσικών σχέσεων, «δεν συμβαίνει τίποτα» στην πράξη. Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Μετά την δεύτερη επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκατέστησε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δεσμευθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτύχει μέχρι στιγμής τον στόχο αυτό.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι, παρά τις «καλές κουβέντες» για συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια, δεν έχουν υπάρξει απτά αποτελέσματα. «Τίποτα δεν έχει συμβεί στην πραγματική ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πάντως πως η Μόσχα εκτιμά την πρωτοβουλία του Τραμπ για την έναρξη διαλόγου.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό, «πέρα από αυτόν τον τακτικό διάλογο – που είναι κάτι συνηθισμένο στις σχέσεις μεταξύ λαών και χωρών όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν το μοτίβο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Μπάιντεν». Με τη δήλωση αυτή, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως πρόσθεσε, «οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν επί της προεδρίας του παραμένουν σε ισχύ». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναλάβει δικές της πρωτοβουλίες για να τιμωρήσει την οικονομία της Ρωσίας». Οι δηλώσεις του έγιναν στο RT India, στα αγγλικά.