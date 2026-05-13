Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση της συμμορίας που βρίσκεται πίσω από την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, με πρωταγωνίστρια την 26χρονη σύντροφο του φερόμενου αρχηγού.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης τον περασμένο Φεβρουαρίο, η νεαρή γυναίκα που είχε το ρόλο της υπαρχηγού, καταγράφεται να κινείται περιμετρικά του χώρου κρατώντας όπλο, έχοντας ρόλο επιτήρησης και κάλυψης των συνεργών της.

Οι εικόνες προκαλούν αίσθηση, καθώς η 26χρονη φαίνεται ψύχραιμη και απόλυτα συντονισμένη με τις κινήσεις της ομάδας, την ώρα που οι υπόλοιποι προσπαθούν να παραβιάσουν το ΑΤΜ χρησιμοποιώντας τροχό, βαριοπούλα και λοστό.

Παρά τις προσπάθειές τους να ανοίξουν το μηχάνημα από την πίσω πλευρά, δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και τελικά τράπηκαν σε φυγή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο