Είναι της… μοδός να ψάχνεις να βρεις τον MVP της φετινής χρονιάς στην ΑΕΚ. Τον άνθρωπο που έκανε τη διαφορά. Αυτό που έκανε λοιπόν τη διαφορά φέτος στον Δικέφαλο είναι ότι υπήρχαν πολλοί και διαφορετικοί ποδοσφαιριστές που βγήκαν μπροστά στα δύσκολα. Ομως αυτός που άλλαξε από την πρώτη στιγμή το κλίμα στα αποδυτήρια και καθοδήγησε σχεδόν υποδειγματικά την ΑΕΚ ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς.

Πήρε δύσκολες αποφάσεις στο ξεκίνημα, αποφάσεις που δεν συμφωνούσε πολύς κόσμος μαζί του, επέμεινε όταν τα πράγματα δεν πήγαν καλά, ρίσκαρε όποτε χρειάστηκε, απαίτησε και δικαιώθηκε. Το φετινό πρωτάθλημα φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ηταν επιδραστικός, ήταν τυχερός, αλλά «ο τολμών νικά» και «η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς»!

Πρόσωπα υπάρχουν αμέτρητα. Ο Στρακόσα με τις τρεις αποκρούσεις πέναλτι, την τρομερή επέμβαση στην Τρίπολη και αμέτρητες επεμβάσεις κράτησε όρθια την ΑΕΚ. Ο Ρότα ήταν ο παίκτης που έβγαλε μόνος του μία ολόκληρη σεζόν. Αυτός που κάποια «υποκείμενα» τον έλεγαν «στημένο» και τον έριχναν στην πυρά, χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό.

Ο «άγνωστος» στο κοινό Ρέλβας που είναι ο παίκτης αποκάλυψη της σεζόν! Ο Πήλιος που κατάφερε μία μεταγραφή που ήρθε για να τον καθηλώσει στον πάγκο να την κάνει στην άκρη. Ο Μαρίν που πρόσθεσε ποιότητα και σιγουριά στη μεσαία γραμμή. Ο Κοϊτά που άλλαξε ρόλο και «ντύθηκε» Τάκης Καραγκιοζόπουλος. Ο… χοντρός Γιόβιτς των 16 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αν όμως υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έκανε τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα, αυτός ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός έκανε μία συγκλονιστική χρονιά. Οταν τον Νοέμβριο η ΑΕΚ έδειχνε να «κολλάει» πήρε τα ματς με Παναιτωλικό και ΟΦΗ.

Στα ματς των play offs επιβεβαίωσε το παρατσούκλι του. «Μαγκίτο» όνομα και πράγμα. Εχασε μόνο ένα ματς και αυτό λόγω καρτών. Σε 29 συμμετοχές είχε πέντε γκολ και δύο ασίστ (σε 2.325′). Ομως αυτά που έκανε στο γήπεδο ήταν πολλά περισσότερα. Θύμισε τον παίκτη της σεζόν του νταμπλ, όταν έπαιξε 36 ματς, πέτυχε εννιά γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ (σε 2.555′).