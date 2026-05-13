Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική των Play-Offs της Stoiximan Super League.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θέλει οπωσδήποτε την νίκη ενάντια στην «Ένωση» για να παραμείνει ζωντανός στην «μάχη» της δεύτερης θέσης, για την οποία ανταγωνίζεται με τον Ολυμπιακό.

Θετικά είναι τα νέα στο στρατόπεδο των Θεσσαλονικιών, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης θα επιστρέψει στον αγώνα του απογεύματος της Τετάρτης, ενώ χωρίς κάποια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η ΑΕΚ, η οποία «κλείδωσε» μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.