Το μεγάλο «αιώνιο» ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεσπόζει στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play-Offs, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Τετάρτης.

Για τους ερυθρόλευκους, η αναμέτρηση έχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς με νίκη και ήττα ή ισοπαλία του ΠΑΟΚ εναντίον της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη, θα έχουν τον πρώτο λόγο για την δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυναμική του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να επιβάλει τον ρυθμό της, απέναντι στους πράσινους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο αγώνα, όντας 4οι και πολύ μακριά από την δεύτερη και τρίτη θέση.

Για τον Ολυμπιακό, έμειναν εκτός ο Ποντένσε και ο Γιαζίτσι, ενώ για τον Παναθηναϊκό δεν θα αγωνιστούν στο Φάληρο οι Τάσος Μπακασέτας και Ρενάτο Σάντσες.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1HD.