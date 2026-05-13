Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Champions League του πόλο, αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη στις 21:30 την Μπρέσια εκτός έδρας.

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης, οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους εδραιώσει στη δεύτερη θέση του ομίλου, κρατώντας γερά στα χέρια τους το «εισιτήριο» για το Final-4 της Μάλτας.

Με 6 βαθμούς στο ενεργητικό του, οι ερυρθρόλευκοι βρίσκονται τρεις πόντους πάνω από τους Ιταλούς και τη Νόβι Μπέογκραντ, γεγονός που καθιστά την αποψινή αναμέτρηση καθοριστική.

Η αναμέτρηση θα προβληθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Όλα είναι στο χέρι μας, είμαστε έτοιμοι»

Έλβις Φάτοβιτς: «Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς. Περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Ξέρουμε, ότι αν θέλουμε να πετύχουμε, το βασικό στοιχείο θα είναι να δείξουμε υπομονή και συγκέντρωση στην επίθεσή μας. Και αυτό, διότι παίζουν πάρα πολύ επιθετική άμυνα. Μέσα από αυτή την επιθετική άμυνα, προσπαθούν να βρουν καλό παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Αυτό είναι, σίγουρα, το μεγαλύτερό τους όπλο. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ελέγξουμε την μπάλα στην επίθεσή μας, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στην άμυνα. Νομίζω, ότι παίξαμε ένα πολύ καλό και σταθερό ματς απέναντι στην Βουλιαγμένη, το οποίο μας έδειξε κάποια θετικά στοιχεία, αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Παρόλα αυτά, είμαστε στην Ιταλία με αισιοδοξία».

Γκέργκο Ζαλάνκι: «Πρέπει να νικήσουμε, ό,τι και να γίνει… Προπονηθήκαμε σκληρά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παίξαμε ένα καλό ματς το Σάββατο. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όλα είναι στο χέρι μας, είμαστε έτοιμοι».