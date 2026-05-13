Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένα βρέφος επτά μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να το κρατήσουν στη ζωή.

Το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, όταν παρουσίασε έντονα συμπτώματα ασθένειας. Οι Ολλανδοί γονείς του το μετέφεραν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη του αναπνευστικού, πιθανότατα βρογχίτιδα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του γεγονότος ότι το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Το ιατρικό του ιστορικό ήταν ήδη επιβαρυμένο, γεγονός που δυσχέραινε την αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Στο Ηράκλειο, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά την άμεση και συντονισμένη ιατρική παρέμβαση, το βρέφος κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στο προσωπικό του νοσοκομείου.