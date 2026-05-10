Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα το πρωί 62χρονη γυναίκα στο Λουτράκι στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr τη γυναίκα αναζητούσε η οικογένεια της ενώ η εξαφάνιση δηλώθηκε στην Αστυνομία στις 8 το πρωί του Σαββάτου.

Βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Μία ώρα αργότερα, στις 09:00 η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο της, σε αγροτικό δρόμο στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η γυναίκα φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα χαπιών ενώ φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα στους οικείους της.