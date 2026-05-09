Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία, το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική ένταση.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που όπως κάνει γνωστό, παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), διερευνώντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες διεθνείς συναυλίες, όπου ο παλμός και η ενέργεια του κοινού δημιούργησαν ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή εμφάνιση των Metallica αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους επιστήμονες να μελετήσουν το φαινόμενο και στην Ελλάδα. Η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών αναμένεται να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα στο ΟΑΚΑ.

Η καταγραφή πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος Realtime Seismic Monitoring του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ευχαριστεί για τη φιλοξενία τους Polias Runners και αφήνει ανοιχτό το ερώτημα: ποιοι θα προκαλέσουν μεγαλύτερο «σεισμό» – οι Metallica απόψε ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου;