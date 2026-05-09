Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού, θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου» και θα παρακολουθούνται για 42 ημέρες.

«Κατατάσσουμε όλα τα πρόσωπα πάνω στο πλοίο σε αυτό που αποκαλούμε επαφές υψηλού κινδύνου», ανέφερε η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του ΠΟΥ αρμόδια για την πρόληψη και την προετοιμασία για επιδημίες και πανδημίες, μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η ίδια επισήμανε ότι συνιστάται «ενεργή εποπτεία και παρακολούθηση όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος που θα αποβιβασθούν για μια περίοδο 42 ημερών».

Μεταφορά Βρετανών επιβατών σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ

Περίπου είκοσι Βρετανοί επιβάτες του Hondius αναμένεται να μεταφερθούν αύριο, Κυριακή, σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για μια «περίοδο απομόνωσης», σύμφωνα με το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας (NHS), όπως έγινε γνωστό από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Arrowe Park στο Άπτον, «για να τους παρασχεθεί ένα ασφαλές μέρος για την περίοδο απομόνωσής τους», όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι του NHS σε επιστολή προς τους εργαζομένους τους.

«Θα υποδεχθούμε τα πρόσωπα αυτά την Κυριακή 10 Μαΐου. Κατά την άφιξή τους θα γίνει ανίχνευση συμπτωμάτων και δεν θα γίνει δεκτό κανένα πρόσωπο που παρουσιάζει συμπτώματα (χανταϊού)», σημειώνεται στην επιστολή.

Αν κάποιος από τους πρώην επιβάτες του πλοίου εμφανίσει συμπτώματα μετά την άφιξή του, «θα μεταφερθεί γρήγορα σε ένα άλλο ίδρυμα», προστίθεται στο ίδιο έγγραφο.

Διάρκεια και όροι της απομόνωσης

Οι περιφερειακοί υπεύθυνοι υγείας ανέφεραν ότι η παραμονή των επιβατών στο νοσοκομείο αναμένεται να διαρκέσει «έως 72 ώρες». Στη συνέχεια θα αποφασιστεί «αν μπορούν να συνεχίσουν την περίοδο απομόνωσής τους στην κατοικία τους ή αλλού».

Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) είχε ήδη ανακοινώσει την Παρασκευή ότι οι Βρετανοί που απομακρύνονται από το κρουαζιερόπλοιο Hondius θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Νοσοκομείο Arrowe Park είχε χρησιμοποιηθεί και το 2020 ως χώρος απομόνωσης για Βρετανούς υπηκόους που επαναπατρίστηκαν από την Ουχάν της Κίνας και από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, στην αρχή της πανδημίας της Covid-19.