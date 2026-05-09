Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών, ηλικίας 23, 25 και 26 ετών, καθώς και μίας 35χρονης ημεδαπής, οι οποίοι φέρονται ως μέλη συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Λόφο Στρέφη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Επίσης, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή (8/5), έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση οργανωμένης ομάδας που χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το διαμέρισμα είχε τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό των εμπλεκομένων και στην πιστοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι μέθοδοι δράσης της συμμορίας

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν δύο τρόπους διακίνησης. Στην πρώτη περίπτωση, μεγάλος αριθμός ατόμων επισκεπτόταν το διαμέρισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρώσει την αγοραπωλησία των ναρκωτικών ουσιών.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δράστες μετέβαιναν από κοινού στον Λόφο Στρέφη, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Η 35χρονη ημεδαπή φέρεται να μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τσάντα χειρός και να πραγματοποιούσε τη διακίνησή τους στην ευρύτερη περιοχή.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 21,3 γραμμάρια κάνναβης, επτά ναρκωτικά δισκία, πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και χρηματικό ποσό. Επιπλέον, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Παράλληλα, κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη, εντοπίστηκαν μέσα σε κρύπτη σε κάγκελο περίφραξης τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.