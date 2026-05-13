Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 13/5 στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λ. Κηφισού, κυρίως στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη. Προβλήματα θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται από και προς τη Νέα Ιωνία, λόγω των έργων του γίνονται στην Εθνικής Αντιστάσεως.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου προς Ηλιούπολη. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από Σύνταγμα, Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο Λιμάνι του Πειραιά και στη Λ. Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπου οι καθυστερήσεις είναι 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα αναλυτικά δελτία κυκλοφορίας της Αστυνομίας για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.