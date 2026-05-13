Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Ολλανδίας για την 3η φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το 2027 στην Γερμανία.

Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια που θα κρίνουν αν η Εθνική μας θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Γερμανίας, με τη ρεβάνς να ακολουθεί σε ολλανδικό έδαφος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να περιορίσει το γρήγορο παιχνίδι των «Οράνιε», οι οποίοι αποτελούν μια από τις πιο ανερχόμενες δυνάμεις του ευρωπαϊκού χάντμπολ. Η ελληνική ομάδα ποντάρει στην ατσάλινη άμυνά της και την εμπειρία που αποκόμισε από το πρόσφατο Euro, στοχεύοντας σε ένα σκορ που θα της δώσει σαφές προβάδισμα πρόκρισης.

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 19:30.