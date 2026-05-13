Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης σε πτήση από τη Βρετανία με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 39χρονος Βρετανός επιβάτης φέρεται να παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά προς τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με το creta24.gr, μαζί με τον 39χρονο και την 37χρονη σύζυγό του ήταν το το παιδί τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όμως ο 39χρονος έγινε επιθετικός και απειλητικός προς την 37χρονη.

Από την πλευρά του το πλήρωμα του αεροσκάφους προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε αστυνομικοί του Α.Τ. αερολιμένα συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό.