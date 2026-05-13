Για μια νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, που ενδέχεται να οδηγήσει σε σχέδιο λύσης για το Κυπριακό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha το βράδυ της Τρίτης.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί εντός του καλοκαιριού. Αναφορικά με την επόμενη επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, ανέφερε ότι αναμένεται στις αρχές Ιουνίου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει αναλάβει μια νέα προσπάθεια, μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία. Όπως πρόσθεσε, στη συνέχεια είχε ο ίδιος συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, όπου ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

«Θεωρώ ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε εξελίξεις, εξελίξεις που θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν βρισκόμαστε κοντά σε ένα σχέδιο λύσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «μπορεί να είμαστε κοντά σε εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο λύσης».

Η τουρκική διάσταση και οι επαφές του ΟΗΕ

Σχολιάζοντας την έλλειψη προόδου στις επαφές με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ ξεκίνησε μετά τη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν. «Σέβομαι απόλυτα τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, μιλάμε ειλικρινά, ανοιχτά, συμφωνούμε σε κάποια, διαφωνούμε σε κάποια, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κλειδί είναι στην Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενημερώθηκε στις Βρυξέλλες για μια νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ερωτηθείς αν η Άγκυρα εμφανίζεται πιο ευέλικτη, απάντησε ότι έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια.

«Αν δούμε από όλα τα διεθνή προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας το μόνο θέμα που έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει είναι στο Κυπριακό», είπε, προσθέτοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες επιθυμεί να υπάρξει πρόοδος πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο τέλος του χρόνου.

Παρασκηνιακές επαφές και ευρωπαϊκή διάσταση

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνται παρασκηνιακές επαφές στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, χωρίς ωστόσο να έχει συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. «Βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη βάση της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη συζήτησή του με τον Τουρκοκύπριο πολιτικό Τουφάν Έρχιουρμαν, είπε ότι συζήτησαν για τη διάσταση της πρωτοβουλίας του ΓΓ. «Χαιρέτισα την πρωτοβουλία του, είναι κάτι που το θέλουμε και το επιδιώκαμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ευρωτουρκική διάσταση παραμένει σημαντική και ότι η Λευκωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για θετικό αποτέλεσμα.

Η επόμενη διάσκεψη και ο ρόλος της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την προσδοκία ότι η επόμενη άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, «καθοριστικής σημασίας», θα πραγματοποιηθεί εντός του καλοκαιριού. Όπως είπε, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και για μια μεγάλη διάσκεψη πριν από το τέλος της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ερώτηση για τις χώρες που συμμετέχουν στην προσπάθεια, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εμπλέκονται οι εγγυήτριες δυνάμεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει εμπλοκή από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε.

Η παρουσία της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο

Αναφερόμενος στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί της και ότι «θα είναι στην Κύπρο στις αρχές Ιουνίου». Επισήμανε ότι, παρότι δεν βρίσκεται στη χώρα, εργάζεται ενεργά στη βάση της πρωτοβουλίας του ΓΓ.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η ελληνοκυπριακή πλευρά ενοχλήθηκε από πρόσφατες τοποθετήσεις της, απάντησε ότι υπάρχει «ανοιχτή και ειλικρινής σχέση». «Όταν διαφωνούμε, το λέμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές ή η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι προετοιμασίες για τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι η κυπριακή πλευρά παραμένει έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα.