Σε νέες προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε ομιλία του στους ναύτες του Τάγματος Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού στη Μερσίνη, με αφορμή το Μπαϊράμι που γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι.

Στην ομιλία του ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και ιδιαίτερα η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των γύρω περιοχών. Πρόσθεσε δε, ότι «σε αυτό το ευαίσθητο περιβάλλον, οι ηρωικές Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας, χωρίς να αγνοούν καμία πιθανότητα, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας στα σύνορά μας, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, για να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας μας. Είναι γεγονός ότι ο ένδοξος στρατός μας, με την αποτρεπτική του δύναμη και τις πολύπλευρες επιχειρησιακές του δυνατότητες, είναι ικανός να προστατεύσει τη χώρα μας και το ευγενές έθνος μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αναμφίβολα, η δύναμη του εσωτερικού μας μετώπου και η ενότητα και η αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε ως έθνος είναι από τους πιο θεμελιώδεις πυλώνες της ασφάλειάς μας, καθώς και μια ισχυρή αμυντική ικανότητα ικανή να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές».

Ο Γκιουλέρ τόνισε στη συνέχεια, ότι η Τουρκία, με την βαθιά ριζωμένη πολιτική της δεινότητα, έχει προβλέψει τα σενάρια που ενορχηστρώνονται στην κοντινή γεωγραφία και τις ύπουλες φιλοδοξίες που έχουν σχεδιαστεί και έχει κάνει αποφασιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, επιδεικνύοντας την απαραίτητη βούληση πριν η κρίση και το περιβάλλον σύγκρουσης φτάσουν στο σημερινό τους επίπεδο, δήλωσε: «Η αντανάκλαση αυτής της στρατηγικής προσέγγισης στο πεδίο έχει αποδειχθεί σαφώς, ειδικά στις συγκεκριμένες επιτυχίες που επιτεύχθηκαν στον τομέα της ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα των αγώνων που διεξήχθησαν με συντονισμό, θάρρος και θυσία από τις ηρωικές μας τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, τις ηρωικές μας δυνάμεις ασφαλείας και τους ηρωικούς μας φρουρούς ασφαλείας, το πεδίο δράσης των τρομοκρατικών οργανώσεων έχει περιοριστεί σημαντικά. Αυτά τα επιτεύγματα μας επέτρεψαν να θέσουμε τους στόχους μας για το μέλλον της χώρας μας πιο δυναμικά και αποφασιστικά. Ο απώτερος στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια ισχυρή Τουρκία εντελώς απαλλαγμένη από όλες τις μορφές και εκδηλώσεις τρομοκρατίας, με εξασφαλισμένη την ενότητα και την ειρήνη της. Πράγματι, οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας επιβεβαιώνουν σαφώς πόσο ακριβής και απαραίτητος είναι αυτός ο στόχος».

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε, ότι η Άγκυρα έχει εκφράσει σε κάθε ευκαιρία, ότι βασίζει την επίλυση κρίσεων και προβλημάτων μεταξύ των χωρών στο διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, προσθέτοντας ότι «Σε αυτό το πλαίσιο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στόχος μας είναι να εγκαθιδρύσουμε μια τάξη που βασίζεται στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη. Φυσικά, η προστασία των δικαιωμάτων της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” αποτελεί απαραίτητη ευθύνη για την Τουρκία. Ωστόσο, γινόμαστε επίσης μάρτυρες των προσπαθειών της Ελλάδας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό και να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο περιβάλλον στην περιοχή. Είναι σαφές ότι τέτοια βήματα δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη».

Συνέχισε δε λέγοντας, ότι «θα ήθελα να δηλώσω συγκεκριμένα, ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προκλητικές δηλώσεις των Ελλήνων ομολόγων μας, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καμία βάση. Η Τουρκία έχει την απαραίτητη βούληση και δύναμη να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”. Μετά τις απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέκυψαν από τις πρόσφατες συγκρούσεις, δυνάμεις της αεροπορίας μας και της αεράμυνάς μας έχουν αναπτυχθεί στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, για να υποστηρίξουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της και να ενισχύσουν την ικανότητα ταχείας αντίδρασής μας έναντι πιθανών απειλών. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να προστατεύει τα δικαιώματά της και τα συμφέροντα της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο τόσο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στην Κύπρο.