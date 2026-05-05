Ο Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά τεκτονικά «εργαστήρια» του πλανήτη, με τη γεωλογική του δραστηριότητα να παρακολουθείται στενά από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η περιοχή θεωρείται μία από τις πιο σεισμογενείς παγκοσμίως, καθώς το ρήγμα που διατρέχει τον κόλπο προκαλεί τη σταδιακή απομάκρυνση της Πελοποννήσου από τη Στερεά Ελλάδα.

Η σεισμογόνος ζώνη του έχει μήκος 130 χιλιόμετρα, πλάτος 30 χλμ. και βάθος 850 μέτρα. Τα τσουνάμι που έχουν εκδηλωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή οφείλονται κυρίως σε υποθαλάσσιες κατολισθήσεις τις οποίες προκαλούν και οι σεισμοί.

Διαβάστε ακόμα: Επιμένει ο Γ. Παπαδόπουλος: «Θα γίνει μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα» – Ίσως στον Κορινθιακό

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, η έντονη αυτή δραστηριότητα οδηγεί στην εκδήλωση ενός τσουνάμι ύψους τουλάχιστον 3 μέτρων περίπου κάθε 40 χρόνια.

Η ιδιαιτερότητα του Κορινθιακού έγκειται στο γεγονός ότι, ελλείψει ενεργών ηφαιστείων, η γένεση ενός παλιρροϊκού κύματος οφείλεται κυρίως σε υποθαλάσσιες κατολισθήσεις.

Οι απόκρημνες πλαγιές του βυθού, τα λεγόμενα υποθαλάσσια πρανή, φιλοξενούν τεράστιους όγκους ιζημάτων.

Διαβάστε ακόμα: Φόβος για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό: Η κρυφή ανησυχία, το τριπλό χτύπημα των Αλκυονίδων και τα ξεχασμένα τσουνάμι

Ακόμη και μια σχετικά ασθενής δόνηση της τάξης των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μπορεί να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα, προκαλώντας την κατάρρευση αυτών των υλικών.

Η απότομη αυτή μετακίνηση εκτοπίζει τεράστιες μάζες νερού, δημιουργώντας κύματα που, λόγω του μικρού πλάτους του κόλπου, φτάνουν στις ακτές μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Η νότια πλευρά του κόλπου παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας.

Διαβάστε ακόμα: Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: Τι λέει για τον κίνδυνο ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό

Η περιοχή είναι υπερδομημένη, με τις οικιστικές ζώνες να βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και με μικρή κλίση προς τη θάλασσα, γεγονός που διευκολύνει την είσοδο του νερού στην ξηρά.

Σύμφωνα με έρευνες ένα τσουνάμι από κατολίσθηση στην παράκτια ζώνη της Κορίνθου μπορεί να ανέλθει σε ύψος έως και τα 4 μέτρα.

Στον χάρτη των περιοχών που κινδυνεύουν περιλαμβάνονται επίσης το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Αίγιο, ο Λόγγος, ο Ψαθόπυργος και η Πάτρα. Αντίθετα, οι βόρειες ακτές της Στερεάς Ελλάδας προστατεύονται εν μέρει από τη μορφολογία τους, καθώς το ανάγλυφο είναι πιο απόκρημνο και παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση.

Ιστορικά, ο Κορινθιακός έχει δώσει δείγματα της σεισμικής του ανησυχίας.

Το 1963, ένα τσουνάμι ύψους 6 μέτρων έπληξε τις ακτές του Αιγίου, ενώ το 1965 στην Ερατεινή καταγράφηκε κύμα άνω των 3 μέτρων.

Τα μεγέθη αυτά, αν και σημαντικά, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μεσογειακό πλαίσιο, όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί γιγαντιαία τσουνάμι, όπως αυτό της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. ή της Κρήτης το 365 μ.Χ. που ξεπέρασε τα 10 μέτρα.

Η διαφορά σήμερα έγκειται στην πυκνή δόμηση, η οποία καθιστά ακόμα και ένα κύμα 3 μέτρων απειλητικό για τις σύγχρονες υποδομές ή την παρουσία ανθρώπων και ευάλωτων ανθρώπων.

Ιστορικά τσουνάμι στον Κορινθιακό Κόλπο

Το 1402 έγινε τσουνάμι στον κεντρικό Κορινθιακό. Λέγεται πως το κύμα εισψώρησε 1,2 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα

Το 1794 εκδηλώθηκε τσουνάμι στο Γαλαξίδι.

Το 1817 εκδηλώθηκε τσουνάμι στην πόλη του Αιγίου

Το 1861 εκδηλώθηκε τσουνάμι στον δυτικό Κορινθιακό Κόλπο

Το 1887 τσουνάμι χτύπησε ξανά τον δυτικό και κεντρικό Κορινθιακό

Το 1888 ξανά τσουνάμι στο Γαλαξίδι