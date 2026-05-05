Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που οπλισμένη συμμορία εισβάλλει σε μίνι μάρκετ στα Βόρεια προάστια της Αττικής με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε και παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, δύο άτομα με κουκούλες και μάσκες εισέρχονται στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, απαιτούν τις εισπράξεις από τον υπάλληλο.

Όπως προκύπτει, πρόκειται για έναν 16χρονο, ο οποίος φαίνεται να κρατά το όπλο, και έναν 20χρονο συνεργό του. Μετά τη ληστεία, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι με παρόμοιο τρόπο είχαν διαπράξει άλλες τρεις ληστείες σε περιοχές των βορείων προαστίων, με την τελευταία να έχει καταγραφεί στην Κηφισιά.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.