Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του πολιτιστικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα και επί δεκαετίες στενά συνδεδεμένος με την «Ελευθεροτυπία».

Ο Δημήτρης Γκιώνης νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στον Χολαργό, μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια τη νόσο Πάρκινσον, η οποία προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές και οργανική ανεπάρκεια.

Γεννημένος το 1939 στη Δημητσάνα Αρκαδίας, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1964, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της καριέρας του στο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έγιναν στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή», όπου εργάστηκε έως το 1967.

Η ζωή στο εξωτερικό

Η χούντα το ΄67 και η έφοδος από τις πρώτες ημέρες στα γραφεία της «Δημοκρατικής Αλλαγής» αναγκάζει και τον Γκιώνη όπως και άλλους να καταφύγουν στο εξωτερικό. Πηγαίνει πρώτα στη Γαλλία και έπειτα στον Καναδά, όπου έμεινε μέχρι το 1973.

Εκεί συνεργάστηκε με ελληνόφωνα έντυπα, εκεί συνδέθηκε με βαθιά φιλία που κράτησε μία ολόκληρη ζωή με τον σπουδαίο ηθοποιό Κώστα Κλεφτόγιαννη, εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε και τη σύντροφο της ζωής του τη Μαρία με την οποία θα αποκτούσαν έναν γιό, τον Ιάσωνα.

Το περιοδικό «Τετράδιο»

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, συνίδρυσε μαζί με τον Φώντα Λάδη το περιοδικό «Τετράδιο», ενώ παράλληλα εργάστηκε και στην «Αυγή».

Η σημαντικότερη και μακροβιότερη δημοσιογραφική του διαδρομή συνδέθηκε με την «Ελευθεροτυπία», όπου παρέμεινε από το 1975 έως το 2011, έχοντας κομβικό ρόλο στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές σελίδες της εφημερίδας. Παράλληλα, συμμετείχε στην ιστορική τηλεοπτική εκπομπή «Παρασκήνιο» την περίοδο 1976-1983, συμβάλλοντας στο πολιτιστικό της αποτύπωμα.

Από το 2012 εντάχθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στηρίζοντας ενεργά το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της.

Μια σειρά βιβλίων

Πέρα όμως από τη δημοσιογραφία, ο Δημήτρης Γκιώνης άφησε έντονο αποτύπωμα και στον χώρο της λογοτεχνίας. Το 1994 κυκλοφόρησε το αφήγημα «Τώρα θα δεις…», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας τις 27 εκδόσεις και μεταφράστηκε στα γαλλικά.

Ακολούθησαν σειρά βιβλίων και αφηγημάτων που αγαπήθηκαν από το κοινό, μεταξύ των οποίων τα «Το περίπτερο», «Καλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο», «Έτσι κι αλλιώς», «Και μετά τι έγινε;», «Χωρίς προστάτη» και το σατιρικό «Εμένα μου λες;».

Ξεχωριστή θέση στο συγγραφικό του έργο κατέχει και το βιβλίο «Ένας κι ένας… 46 + 1 άνθρωποι της τέχνης από κοντά», που κυκλοφόρησε το 2014, ενώ νωρίτερα είχε εκδώσει και το ερευνητικό έργο «Οι μεγάλες αποδράσεις».

Ο Δημήτρης Γκιώνης υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΣΗΕΑ, καθώς και του διοικητικού συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματός της, διατηρώντας σταθερή παρουσία στα δημοσιογραφικά και πολιτιστικά δρώμενα για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.