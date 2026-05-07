Φλάσμπακ στη δεκαετία του 1950. Μία νέα γυναίκα κρατά μία φωτογραφική μηχανή Rolleiflex και βγάζει φωτογραφίες καταγράφοντας τοπία, ανθρώπους και συνήθειες στέλνοντας το υλικό της στα περιοδικά «Architectural Review» και «Horizon» από τα ταξίδια της στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Καραϊβική, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι εκείνη που θα γνωριστεί με τον συγγραφέα Πάτρικ Λι Φέρμορ και θα μοιραστεί μαζί του τη ζωή στην Ελλάδα, συνεισφέροντας τις εικόνες της για τα εμβληματικά του βιβλία «Μάνη» (1958) και «Ρούμελη» (1966).

Η Τζόαν Λι Φέρμορ, την οποία ο κριτικός λογοτεχνίας Σίριλ Κόνολι ανακαλούσε με «το σκούρο πράσινο ζακετάκι και το γκρι παντελόνι της, τη φωτογραφική της μηχανή περασμένη στον ώμο και τα χρυσά μαλλιά της να ανεμίζουν καθώς περπατούσε, πάντα λίγο πιο ξανθά από όσο νόμιζε κανείς, σαν τον άνεμο σε ένα χωράφι θερισμένα στάχυα» προβάλλει μέσα από το σώμα του φωτογραφικού έργου της στην έκθεση που οργανώνει το Μουσέιο Μπενάκη και εγκαινιάζεται το Σάββατο στο ΓΑΚ/ Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Υδρας. Ο τόπος δεν είναι μία τυχαία επιλογή καθώς το ζεύγος Πάτρικ και Τζόαν Λι Φέρμορ έμενε συχνά στην Υδρα, τόπο συνάντησης ενός στενού κύκλου φίλων που περιλάμβανε τους καλλιτέχνες Νίκο Χατζηκυριάκο – Γκίκα και Τζον Κράξτον.

Στην έκθεση με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο. Οι φωτογραφίες της Joan Leigh Fermor» παρουσιάζεται μια επιλογή φωτογραφιών – από τις περίπου 5.000 φωτογραφίες, διαφάνειες και εκτυπώσεις εξ επαφής που φυλάσσονται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας – που εκείνη τράβηξε στις δεκαετίες του 1940 και του 1950. Παρουσιάζονται εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου εκείνη και ο σύζυγός της βρήκαν καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα ταξίδια τους στην Ευρώπη και την Ασία. Το φωτογραφικό έργο της επεξεργάστηκε ο επιμελητής της έκθεσης Χαβιέ Φρανσέσκο Σαλομόν ιστορικός τέχνης και διευθυντής του Μουσείου Calouste Gulbenkian στη Λισαβόνα. Ενώ την παρουσίασή του στην έκθεση της Υδρας σχεδίασε η Ολίβια Στιούαρτ με τη συνεργασία της Ναταλίας Μπούρα.

«Οι τοποθεσίες και οι ημερομηνίες των λήψεων δεν έχουν σημασία και έτσι αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθούν σε αυτήν την έκθεση. Το βλέμμα της Τζόαν είναι αυτό που μιλάει από μόνο του, με μια φωνή ταυτόχρονα λυρική, ήσυχη και κομψή. Κάθε εικόνα είναι προσεκτικά πλαισιωμένη, εστιάζοντας σε ιδιαίτερες μορφές και υφές», επισημαίνει ο Χαβιέ Φρανσέσκο Σαλομόν. Η έκθεση συνοδεύεται από τον κατάλογο «The Outward Gaze. The photographs of Joan Leigh Fermor» που επιμελήθηκε η Ολίβια Στιούαρτ.

INFO: «Βλέμμα στον κόσμο. Οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor», 9 Μαΐου – 26 Ιουλίου στο ΓΑΚ/ Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Υδρας