Ο Λούρος αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά ποτάμια της Ηπείρου, με πορεία που ξεκινά από τις πηγές του και καταλήγει στον Αμβρακικό Κόλπο. Καθ’ όλη τη διαδρομή του, διασχίζει ένα τοπίο γεμάτο ζωή, νερό και ιστορία.

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που κατέγραψε ο Χρήστος Παπαστεφάνου και η εταιρεία Life After Gravity από τον ποταμό.

Στο βίντεο ο θεατής ακολουθεί τη ροή του ποταμού από την αρχή ως το τέλος. Από τα καθαρά, παγωμένα νερά των πηγών του, μέχρι τις εκβολές όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα, η διαδρομή αποκαλύπτει τη φυσική ομορφιά και τη γαλήνη της περιοχής.

Το ποτάμι δεν εντυπωσιάζει με την έντασή του, αλλά με τη διάρκεια και τη σταθερότητά του. Είναι μια παρουσία διαχρονική, που διαμορφώνει τον τόπο και τη ζωή γύρω του εδώ και αιώνες.