Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026 σε οικισμό του Ζεφυρίου, με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α., η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, καθώς και η χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Η ευρείας κλίμακας δράση είχε ως σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, στο πλαίσιο των στοχευμένων παρεμβάσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική.

Δέκα συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ και άλλες παραβάσεις.

Αποξηλώσεις παράνομων συνδέσεων ρεύματος

Σε συνεργασία με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 1.140 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες εξάλειψης του φαινομένου της παράνομης ηλεκτροδότησης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.