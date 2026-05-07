Δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη σεναριολογία για πιθανή επίσκεψη Τραμπ, Χέγκσεθ και Ρούμπιο στην Αθήνα το καλοκαίρι σημειώνεται από το ελληνικό ΥΠΕΞ. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, ναι μεν έχει εκφραστεί θετική διάθεση και πρόθεση να υποδεχθούμε τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ελλάδα αλλά προς το παρόν βρισκόμαστε εκεί.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης διπλωματικών συντακτών, η Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ρωτήθηκε και για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Όπως σημείωσε η Λάνα Ζωχιού, οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ένα θέμα που ο υπουργός Εξωτερικών θέτει παγίως στις συναντήσεις του με τον Γερμανό ομόλογό του. Το θέμα, όπως κατέστη σαφές, παραμένει ανοιχτό μέχρι την οριστική ικανοποίηση των αξιώσεων μας που είναι νομικά έγκυρες.

Σε ό,τι αφορά τον ενεργό ρόλο που έχει προαναγγείλει η Ελλάδα ότι σκοπεύει να έχει μεταπολεμικά σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της ελευθερίας στα Στενά του Ορμούζ, από το ΥΠΕΞ επισημαίνεται πως υπάρχει διττή διάσταση στις προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις, η επιχειρησιακή και η διπλωματική. Η χώρα μας, όπως τόνισαν διπλωματικές πηγές, θα έχει ρόλο ηγετικό σε ό,τι αφορά τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Αναφορικά με τη συζήτηση για το Αρ 42, παρ 7, πράγματι, αναφέρει το ΥΠΕΞ, βρισκεται σε εξέλιξη. Η ανάγκη ενδυνάμωσης του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής είναι υπαρκτή. Ο υπουργός Εξωτερικών έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για το Άρθρο 42, παρ 7. Η σχετική συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΕ ως προς τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που ένα κράτος μελος ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής με στόχο την εκπόνηση ενός “επιχειρησιακού εγχειριδίου”.

Στο προσεχές Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 11/5 ειναι προγραμματισμένο να υπάρξει πρόγευμα των 27 ΥΠΕΞ της ΕΕ με τους 6 ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια.

Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα παραθέσει σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου και ώρα 2:30 μ.μ., επίσημο γεύμα προς τιμήν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.