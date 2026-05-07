Η εγκατάλειψη θύματος τροχαίου είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα. Ο νέος ΚΟΚ, μάλιστα, έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο διαχείρισης τέτοιων συμβάντων προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των τροχαίων. Δεν είναι, όμως, μόνο μια παράβαση των κανόνων. Είναι μια κατάφωρη παραβίαση του ηθικού κώδικα που διέπει την κοινωνική ζωή. Καθώς και – όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν έπειτα από έρευνα των «ΝΕΩΝ» – μια μάστιγα η οποία δεν σταματά. Δυστυχώς ακόμη, πολύ συχνότερα απ’ όσο νομίζουμε, ασυνείδητοι τραυματίζουν κι αφήνουν αβοήθητους συνανθρώπους μας στον δρόμο.

Μελέτες έχουν δείξει πως υπάρχουν μοτίβα, χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στις περισσότερες περιπτώσεις τροχαίων με εγκατάλειψη: συμβαίνουν συνήθως τις νυχτερινές ώρες, από δράστες που έχουν καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες και οδηγούν είτε χωρίς δίπλωμα, είτε ανασφάλιστα οχήματα. Η Ελληνική Αστυνομία δεν διατηρεί αρχείο καταγραφής τέτοιων περιστατικών. Ωστόσο, μέλη της επιβεβαιώνουν εμπειρικά ότι συναντούν συχνά κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες.

Παρότι οι λόγοι που επιλέγει κανείς να στερήσει την ιατρική περίθαλψη από κάποιον τον οποίο ο ίδιος χτύπησε διαφέρουν ανά περίσταση, το στοίχημα που πρέπει να βάλουμε είναι συλλογικό. Τόσο η πολιτεία, όσο και η κοινωνία οφείλουν να εργαστούν προκειμένου να εφαρμόζονται οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Παράλληλα, είναι κρίσιμο να σκεφτούμε πώς πραγματικά θα το αποτρέψουμε – πώς θα επικρατήσει μια κουλτούρα αποδοχής των συνεπειών που έχουν οι πράξεις μας.