Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πλέον ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα. Στην εκπομπή ΤΑ ΝΕΑ FAQ με τον δημοσιογράφο των «ΝΕΩΝ» Κώστα Ντελέζο, ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, εξήγησε αναλυτικά πώς λειτουργούν και ποιος είναι ο σκοπός τους.

Το δίκτυο των νέων καμερών στην Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στην προμήθεια 388 καμερών, με τοποθέτηση σε στρατηγικά σημεία που υποδεικνύει η Τροχαία. Ήδη έχει εγκατασταθεί πάνω από το 60% των υποδομών, ενώ μέχρι τα μέσα Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των καμερών. Πρόκειται για εξειδικευμένες συσκευές που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι κάμερες αυτές καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, εστιάζοντας στο πίσω μέρος του οχήματος ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ενεργοποίησή τους συνδέεται με τον ρυθμιστή κυκλοφορίας, καταγράφοντας κάθε όχημα που περνά τη λευκή γραμμή ενώ το φανάρι είναι κόκκινο.

Πώς λειτουργεί το σύστημα και η διαδικασία των προστίμων

Κάθε κάμερα αποστέλλει μέσω ασφαλούς δικτύου VPN τα δεδομένα στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου γίνεται η επεξεργασία και επιβεβαίωση της παράβασης. Το υλικό περιλαμβάνει πέντε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ένα σύντομο βίντεο, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση σε περίπτωση ένστασης.

Το σύστημα διασυνδέεται σταδιακά με το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων του ΚΟΚ. Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφιακή διασύνδεση, οι πολίτες θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή email, ενώ το πρόστιμο θα εμφανίζεται και στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο gov.gr wallet.

Οι «έξυπνες» λειτουργίες και η συμβολή στην οδική ασφάλεια

Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούν αλγορίθμους που εντοπίζουν αυτόματα παραβάσεις όπως υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες ή λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα επιτρέπει τη συνεχή επιτήρηση χωρίς φυσική παρουσία τροχονόμου, ενισχύοντας την πρόληψη και την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών.

Όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, η εφαρμογή των καμερών δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά στόχο την αλλαγή νοοτροπίας. Σε πιλοτικό σημείο όπου τοποθετήθηκε κάμερα, οι παραβιάσεις μειώθηκαν από 200 την ημέρα σε μόλις 5-6, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά τους.

Ο ρόλος της ενημέρωσης και της παιδείας

Η πολιτεία, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, οφείλει να συνεχίσει την ενημέρωση των πολιτών για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την οδική ασφάλεια. Η χρήση ζώνης και κράνους, η αποφυγή χρήσης κινητού και ο σεβασμός στα φανάρια αποτελούν βασικές συνθήκες για τη μείωση των ατυχημάτων.

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας οδικής συμπεριφοράς, όπου κάθε οδηγός θα λειτουργεί με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη ζωή.