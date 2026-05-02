Η επίσημη επιβεβαίωση από τη Eurostat του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025 στο 4,9% του ΑΕΠ αποτελεί σαφή απόδειξη της ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας. Η επίτευξη για άλλη μια χρονιά ενός αποτελέσματος σημαντικά καλύτερου του αναμενομένου είναι καρπός συνετής οικονομικής διαχείρισης και συλλογικής προσπάθειας των πολιτών.

Με τα νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε προ ημερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης η δημοσιονομική αυτή επιτυχία επιστρέφει στην κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες διαμορφώνουμε ένα ευρύ πλέγμα προστασίας που περιλαμβάνει τέσσερις άξονες:

Πρώτον, επέκταση της ενίσχυσης για συνταξιούχους και ενοικιαστές. Αυξάνουμε στα 300 ευρώ την ετήσια ενίσχυση προς τους συνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία, διευρύνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των δικαιούχων. Παράλληλα, αυξάνοντας τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου, καλύπτουμε πλέον τη συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών.

Δεύτερον, στήριξη της οικογένειας. Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους, μειώνοντας τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, θα δοθούν στα τέλη Ιουνίου 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τρίτον, ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση. Παρατείνουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Μάιο καθώς και την επιδότηση λιπασμάτων έως τον Αύγουστο, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.

Τέταρτον, διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Θεσμοθετούμε νέα εργαλεία για την οριστική διευθέτηση συσσωρευμένων χρεών. Δίνουμε μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία σε όσους προσπαθούν να είναι φορολογικά συνεπείς, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ρευστότητα και ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τα μέτρα αυτά αγγίζουν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας: περίπου το 85% των ενοικιαστών και των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με παιδιά, 250.000 αγρότες και δυνητικά εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, όταν πολλές χώρες σημειώνουν ελλείμματα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με πλεόνασμα και καταγράφει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους.

Η πρόοδος αυτή είναι μια εθνική κατάκτηση και μια πολύτιμη παρακαταθήκη, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Εχουμε επίγνωση ότι οι προκλήσεις παραμένουν και ότι απομένουν πολλά να γίνουν. Με προσήλωση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιούμε την καλή απόδοση της οικονομίας για τη στήριξη της κοινωνίας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του παρόντος και ενισχύοντας σταθερά την προοπτική της πατρίδας μας για το μέλλον.

Ο Γιώργος Κώτσηρας είναι υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών