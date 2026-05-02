Σοκ προκαλεί η άγρια δολοφονία ενός 51χρονου Εβραίου στην Κολομβία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός και τεμαχισμένος μέσα σε ντουλάπα σε δρόμο της Μπογκοτά.

Το θύμα, Ναχούμ Ισραήλ Έμπερ, υδραυλικός, πατέρας τεσσάρων παιδιών και μέλος της χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, είχε ταξιδέψει στη χώρα για να γνωρίσει γυναίκα από την τοπική εβραϊκή κοινότητα.

🇨🇴 A New York rabbi was found dismembered and stuffed inside a closet after being murdered by a Colombian gang The body of 51-year-old Rabbi Nuchem Yisrael Eber, a Brooklyn resident and member of the Belz Hasidic community in Borough Park, was discovered inside a blood-stained… pic.twitter.com/TbEKfop9Kp — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2026

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 21 Απριλίου, όταν κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να αποχωρεί από το Airbnb όπου διέμενε. Λίγες ημέρες αργότερα, περαστικός εντόπισε μια ντουλάπα με ίχνη αίματος σε άλλη περιοχή της πόλης. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέσα βρισκόταν το διαμελισμένο σώμα του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της δολοφονίας, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα συμμορίας που δραστηριοποιείται σε ληστείες.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την κοινότητά του στις ΗΠΑ. Φίλοι και συγγενείς τον περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα καλοσυνάτο άνθρωπο, που διατηρούσε πάντα θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Οι αρχές της Κολομβίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ η οικογένειά του καταβάλλει προσπάθειες για τον επαναπατρισμό της σορού, ώστε να ταφεί σύμφωνα με τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Ο 51χρονος αφήνει πίσω του τα παιδιά του και πολυμελή οικογένεια, με συγγενείς που ζουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Ισραήλ.