Σοκ προκαλεί η άγρια δολοφονία ενός 51χρονου Εβραίου στην Κολομβία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός και τεμαχισμένος μέσα σε ντουλάπα σε δρόμο της Μπογκοτά.

Το θύμα, Ναχούμ Ισραήλ Έμπερ, υδραυλικός, πατέρας τεσσάρων παιδιών και μέλος της χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, είχε ταξιδέψει στη χώρα για να γνωρίσει γυναίκα από την τοπική εβραϊκή κοινότητα.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 21 Απριλίου, όταν κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να αποχωρεί από το Airbnb όπου διέμενε. Λίγες ημέρες αργότερα, περαστικός εντόπισε μια ντουλάπα με ίχνη αίματος σε άλλη περιοχή της πόλης. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέσα βρισκόταν το διαμελισμένο σώμα του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της δολοφονίας, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα συμμορίας που δραστηριοποιείται σε ληστείες.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την κοινότητά του στις ΗΠΑ. Φίλοι και συγγενείς τον περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα καλοσυνάτο άνθρωπο, που διατηρούσε πάντα θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Οι αρχές της Κολομβίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ η οικογένειά του καταβάλλει προσπάθειες για τον επαναπατρισμό της σορού, ώστε να ταφεί σύμφωνα με τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Ο 51χρονος αφήνει πίσω του τα παιδιά του και πολυμελή οικογένεια, με συγγενείς που ζουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Ισραήλ.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα