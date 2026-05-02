Η 32η αγωνιστική της Bundesliga είχε από όλα: ανατροπές, γκολ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και αποτελέσματα που κρατούν «ζωντανές» τις μάχες τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά της βαθμολογίας. Σε ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια της ημέρας, η Μπάγερν Μονάχου γλίτωσε την ήττα στο φινάλε, μένοντας στο 3-3 απέναντι στην Χάιντενχαϊμ σε μια αναμέτρηση-θρίλερ.

Μπάγερν – Χάιντενχαϊμ 3-3

Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε μια… ανάσα από μία πολύ οδυνηρή ήττα, όμως κατάφερε να «σώσει» τον βαθμό στο φινάλε, μένοντας στο 3-3 απέναντι στην ουραγό Χάιντενχαϊμ, που άγγιξε ένα τεράστιο τρίποντο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εντυπωσιακά στο ματς και αιφνιδίασαν τους Βαυαρούς, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ζιβζιβάτζε άνοιξε το σκορ στο 22’, ενώ ο Ντίνκι στο 31’ έδωσε ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του, «παγώνοντας» την έδρα των γηπεδούχων.

Η αντίδραση της Μπάγερν, πάντως, ήταν άμεση. Ο Γκορέτσκα μείωσε σε κομβικό σημείο, λίγο πριν την ανάπαυλα (44’) με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 57’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή από ασίστ του Ολίσε.

Παρά την επιστροφή των γηπεδούχων, η Χάιντενχαϊμ δεν τα παράτησε και ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ στο 76’, με τον Ζιβζιβάτζε να βρίσκει δίχτυα για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, βάζοντας ξανά σε δύσκολη θέση την Μπάγερν.

Κι όμως, το φινάλε έκρυβε δραματική εξέλιξη. Στο 90+10’, στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα, ο Ραμάζ σημείωσε αυτογκόλ με την πλάτη έπειτα από σουτ του Ολίσε που βρήκε στο δοκάρι, χαρίζοντας τον βαθμό στους Βαυαρούς και στερώντας από τη Χάιντενχαϊμ μία τεράστια νίκη στη μάχη της παραμονής.

Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων

Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ 1-3

Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε η Άουγκσμπουργκ μέσα στη Βρέμη, επικρατώντας με 3-1 και ανεβαίνοντας στην 9η θέση, σε απόσταση τριών βαθμών από την 7η που οδηγεί στην Ευρώπη. Ο Κάντε άνοιξε το σκορ στο 24’, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γιαννούλης «σέρβιρε» στον ίδιο παίκτη για το 0-2. Η Βέρντερ μείωσε στο 64’ με τον Σμιντ, όμως ο Γιάκιτς στο 69’ «κλείδωσε» τη νίκη των φιλοξενούμενων.

Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 3-3

Απίστευτο παιχνίδι με δραματικό φινάλε, καθώς η Στουτγκάρδη πήρε τον βαθμό στο 90+5 με τον Τόμας, αφήνοντας τη Χόφενχαϊμ χωρίς «καθαρή» 4η θέση. Ο Κράμαριτς έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (8’), ο Φούχριχ ισοφάρισε (20’), ενώ ο Τουρέ (23’) και ξανά ο Κράμαριτς (49’) έκαναν το 3-1. Παρά την αποβολή του Καραθόρ στο 69’, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με Ντεμίροβιτς και Τόμας για το τελικό 3-3, κρατώντας την ισοβαθμία στους 58 βαθμούς.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο 1-2

Μεγάλη ανατροπή για το Αμβούργο, που πέρασε από τη Φρανκφούρτη με 2-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 48’ με τον Ουζούν, όμως μέσα σε οκτώ λεπτά οι Γκρόνμπαεκ (51’) και Βιεϊρά (59’) ανέτρεψαν τα δεδομένα, χαρίζοντας το τρίποντο στους φιλοξενούμενους.

Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία 2-2

Ισοπαλία χωρίς… σωτηρία για καμία από τις δύο ομάδες, που παραμένουν σε αγωνία. Η Κολωνία προηγήθηκε με τον Μπούλτερ στο 33’ και έκανε το 0-2 με τον Ελ Μαλά στο 61’. Ωστόσο, η Ουνιόν αντέδρασε και μέσα σε 16 λεπτά έφερε το ματς στα ίσα με τους Ρόθ και Μπουρτσού, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

H βαθμολογία της Bundesliga