Ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού προέρχεται από εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου πέτυχε ένα ξεχωριστό γκολ, αγωνίστηκε πιο μπροστά στον αγωνιστικό χώρο και συμπλήρωσε 150 συμμετοχές με την ομάδα του. Στις δηλώσεις του στο novasports.gr, αναφέρθηκε στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Έφτασες τα 150 ματς με τον Ολυμπιακό, γεγονός σπάνιο για έναν παίκτη και μάλιστα ξένο. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

“Είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ξέρω ότι τα 150 παιχνίδια δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουν περάσει πολλοί Βραζιλιάνοι από εδώ, όπως και πολλοί άλλοι ξένοι παίκτες, αλλά όπως είπα και στο Instagram μου, είναι τιμή να φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σχεδόν τέσσερα χρόνια και που κατάφερα να φτάσω αυτό το ορόσημο των 150 αγώνων. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, κυνηγώντας μεγάλα πράγματα με αυτόν τον σύλλογο”.

Στο instagram σχολίασε και ο Ζιοβάνι για τα 150 παιχνίδια σου, ένας θρύλος του Ολυμπιακού:

“Τον Ζιοβάνι πλέον μπορώ να τον θεωρώ φίλο μου, γιατί πριν έρθω στον Ολυμπιακό γνώριζα ήδη την ιστορία και τον θρύλο που είναι για αυτόν τον σύλλογο. Οι φίλαθλοι αγαπούν τον Ζιοβάνι. Οπότε με κάνει πολύ χαρούμενο το γεγονός ότι ένας παίκτης όπως ο Ζιοβάνι, που είναι θρύλος του συλλόγου, σχολιάζει στις αναρτήσεις μου, μου στέλνει μηνύματα για καλή επιτυχία πριν από τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την όμορφη σύνδεση. Γιατί, όπως είπα, είναι ένας Βραζιλιάνος που στηρίζει έναν άλλον Βραζιλιάνο ώστε να έχουμε επιτυχία μακριά από τη χώρα μας”.

Έπαιξες σε έναν αγαπημένο για σένα ρόλο, πιο επιθετικό και σκόραρες ένα ιστορικό γκολ. Είσαι έτοιμος να δώσεις περισσότερα από αυτή τη θέση στη συνέχεια;

“Είμαι χαρούμενος για το γκολ μου, αλλά όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, χαίρομαι περισσότερο όταν μπορώ να βοηθάω την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Στο τέλος, δεν είναι το γκολ που μετράει, αλλά το να μπορείς να βοηθήσεις το σύνολο. Τώρα είχαμε δύο εβδομάδες για να δουλέψουμε, να δούμε τι θέλει να μας περάσει ο προπονητής, και πλέον πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ακόμη μία μάχη”.

Έρχονται κι άλλες μάχες, νιώθετε πως σε αυτά τα ματς πρέπει να παίξετε και για τον προπονητή σας;

“Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη “υποχρέωση”, γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε τίποτα. Η υποχρέωσή μας είναι να ερχόμαστε στις προπονήσεις και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε με τον Μεντιλίμπαρ εδώ και δυόμισι χρόνια, αρκετό καιρό δηλαδή. Έχουμε πετύχει πολλά μαζί του. Οπότε δεν το βλέπουμε σαν υποχρέωση. Σεβόμαστε τον προπονητή που έχουμε. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ήδη ότι τον αγαπώ. Είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς προπονητές που είχα ποτέ, κυρίως ως άνθρωπος, γιατί είναι σπουδαίος άνθρωπος. Γι’ αυτό πιστεύω πως εμείς οι παίκτες δεν βλέπουμε κάτι ως υποχρέωση. Αντίθετα, σε κάθε παιχνίδι που μπαίνουμε, θα δίνουμε τη ζωή μας. Πρώτα απ’ όλα για τον Ολυμπιακό, για τα χρώματα που υπερασπιζόμαστε, αλλά και για εμάς τους ίδιους, για τις οικογένειές μας και φυσικά για τον προπονητή μας. Το να λέμε ότι είναι “υποχρέωση” είναι μια πολύ βαριά λέξη που προσωπικά δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα δίνουμε πάντα τη ζωή μας. Θα τα δίνουμε όλα για να βοηθήσουμε τον προπονητή, τους εαυτούς μας και την οικογένειά μας, γιατί οικογένειά μας είναι όλοι: οι παίκτες, ο προπονητής, οι φίλαθλοι και ολόκληρος ο σύλλογος, η οικογένεια του Ολυμπιακού”.

Είσαι ένας απ’ τους πιο παλιούς. Τι χρειάζεται για μια νίκη στην Τούμπα;

“Πρέπει να εφαρμόσουμε μέσα στο γήπεδο αυτά που δουλέψαμε στις προπονήσεις. Όπως είπα, είχαμε δύο εβδομάδες για να προπονηθούμε και τώρα ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε στην πράξη. Ανεξάρτητα από το αν παίζουμε στην Τούμπα ή στο “Γ. Καραϊσκάκης”, είναι απλώς ακόμη ένα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς εκτός έδρας, όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ποιότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να παλέψουμε, να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και να δώσουμε τη ζωή μας μέσα στο γήπεδο για να πετύχουμε τη νίκη — όπως ακριβώς θα προσπαθήσουν να κάνουν κι εκείνοι από τη δική τους πλευρά”.