Η Παρί Σεν Ζερμέν άφησε βαθμούς, μένοντας στο 2-2 με τη Λοριάν για την 32η αγωνιστική της Ligue 1, ωστόσο διατηρεί προσωρινά προβάδισμα επτά βαθμών στην κορυφή.

Ο Λουίς Ενρίκε επέλεξε να κάνει ροτέισον ενόψει της ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League με τη Μπάγερν (06/05, 22:00), αφήνοντας στον πάγκο τους Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ και Μαρκίνιος.

Η Παρί προηγήθηκε μόλις στο 6’ με τον Εμπάιγ, όμως η Λοριάν απάντησε γρήγορα στο 12’ με τον Παγί. Στο 62’, ο Ζαΐρ-Εμερί, που είχε περάσει ως αλλαγή, έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και στο 78’ με τον Τοσάν διαμόρφωσαν το τελικό 2-2.

Ναντ – Μαρσέιγ 3-0

Η Ναντ επικράτησε εμφατικά με 3-0 της Μαρσέιγ εντός έδρας, βάζοντας τέλος σε σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για παραμονή μέσω των μπαράζ. Αντίθετα, οι Μασσαλοί υποχώρησαν στην 6η θέση και βλέπουν την έξοδο στο Champions League να δυσκολεύει.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Γκαναγκό (50’), Καμπελά (54’) και Αμπλίν (58’) να σκοράρουν διαδοχικά και να «κλειδώνουν» τη νίκη για τους γηπεδούχους.

