Ο Ράφαελ Ναδάλ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Grand Prix του Μαϊάμι, με τον Ισπανό θρύλο του τένις να κάνει μια ιδιαίτερη επίσκεψη που τράβηξε τα βλέμματα.

Ο Ράφαελ Ναδάλ πέρασε από το γκαράζ της Ferrari στη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix Μαϊάμι, γνωρίζοντας από κοντά το περιβάλλον της ιταλικής ομάδας στη Formula 1 και συζητώντας με τα στελέχη και τους μηχανικούς της.

Ο Ισπανός, που έχει εκφράσει αρκετές φορές την αγάπη του για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, εμφανίστηκε χαμογελαστός και ιδιαίτερα χαλαρός, απολαμβάνοντας την εμπειρία πίσω από τα «παρασκήνια» ενός από τα πιο εντυπωσιακά γκαράζ του grid.