Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποχαιρετά τον Αλεσάντρο Ζανάρντι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο Ιταλός θρύλος της Formula 1 και αργότερα πρωταθλητής στην παρα-ποδηλασία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η καριέρα του ξεκίνησε στη Formula 1 στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ενώ γνώρισε μεγάλες επιτυχίες και στο αμερικανικό CART, κατακτώντας τίτλους το 1997 και το 1998.

Ο Ιταλός θρύλος που άφησε το στίγμα του και είχε μια πορεία γεμάτη επιτυχίες αλλά και δραματικές ανατροπές. Το 2001 υπέστη σοβαρό ατύχημα στη Γερμανία, χάνοντας και τα δύο του πόδια, γεγονός που άλλαξε τη ζωή του για πάντα.