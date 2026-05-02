Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές εμφανίσεις της σύγχρονης πορείας του, περνώντας με εμφατικό τρόπο από το Μπέρμιγχαμ και επικρατώντας με 4-2 της Άστον Βίλα στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του Conference League.

Το παιχνίδι στο «Villa Park» εξελίχθηκε σε βραδιά-όνειρο για τους Πειραιώτες, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να κάνει τη διαφορά σε επίπεδο… παγκόσμιας κλάσης.

Ο Μαροκινός φορ πέτυχε χατ-τρικ, βρίσκοντας δίχτυα στο 16’, στο 29’ και στο 56’ με εύστοχο πέναλτι, υπογράφοντας μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις παίκτη του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το τέταρτο γκολ ήρθε από τον Σαντιάγκο Έσε στο 67’, ολοκληρώνοντας ένα επιθετικό «σφυροκόπημα» που άφησε την Άστον Βίλα σε κατάσταση σοκ.

Οι Άγγλοι προσπάθησαν να αντιδράσουν με τα γκολ των Γουότκινς και Ντιαμπί, όμως ποτέ δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό ή να ανατρέψουν την εικόνα του αγώνα.

Ακόμη και όταν το σκορ έδειχνε 2-2, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε ούτε στιγμή να χάνει τη συγκέντρωσή του. Με άμεση απάντηση, σωστή τακτική προσέγγιση και υψηλό επίπεδο έντασης, κατάφερε να «παγώσει» την έδρα των Άγγλων και να μετατρέψει το παιχνίδι σε θρίαμβο.

Η Άστον Βίλα είχε την ευκαιρία να μειώσει τη ζημιά στο 84’, όμως το χαμένο πέναλτι του Ντόουγκλας Λουίζ έμοιαζε να «σφραγίζει» ψυχολογικά το αποτέλεσμα και να αφαιρεί κάθε ελπίδα επιστροφής.

Το τελικό 4-2 έδωσε στον Ολυμπιακό τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, σε μια πορεία που τότε έδειχνε πως μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης.

Πέρα όμως από το αποτέλεσμα, αυτό που έμεινε ήταν η εικόνα: ένας Ολυμπιακός κυριαρχικός, τολμηρός και απόλυτα αποτελεσματικός μέσα στην Αγγλία, που έκανε όλη την Ευρώπη να στρέψει το βλέμμα του πάνω του.