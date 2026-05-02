Ο Άλβαρο Αρμπελόα τοποθετήθηκε για την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια περίοδο όπου οι «μερένχες» προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα και να επιστρέψουν στις νίκες.

Μιλώντας ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη για τη La Liga, ο τεχνικός της Ρεάλ στάθηκε τόσο στο αγωνιστικό σκέλος όσο και στην εσωτερική λειτουργία της ομάδας.

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, το έργο των Μαδριλένων γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αρμπελόα

Για τον αγώνα κόντρα στην Εσπανιόλ: «Περιμένω έναν αγώνα μεταξύ δύο ομάδων που πρέπει να κερδίσουν, δεδομένων των διαφορετικών καταστάσεών μας. Είναι πάντα ένα δύσκολο γήπεδο, με μια εξαιρετική βάση οπαδών και έναν εξαιρετικό προπονητή.

Μου άρεσε πολύ αυτό που έχω δει από την Εσπανιόλ αυτή τη σεζόν και έχω μεγάλο σεβασμό για το μεγάλο παιχνίδι του αύριο».