Ο Άλβαρο Αρμπελόα τοποθετήθηκε για την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια περίοδο όπου οι «μερένχες» προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα και να επιστρέψουν στις νίκες.
Μιλώντας ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη για τη La Liga, ο τεχνικός της Ρεάλ στάθηκε τόσο στο αγωνιστικό σκέλος όσο και στην εσωτερική λειτουργία της ομάδας.
Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, το έργο των Μαδριλένων γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αρμπελόα
Για τον αγώνα κόντρα στην Εσπανιόλ: «Περιμένω έναν αγώνα μεταξύ δύο ομάδων που πρέπει να κερδίσουν, δεδομένων των διαφορετικών καταστάσεών μας. Είναι πάντα ένα δύσκολο γήπεδο, με μια εξαιρετική βάση οπαδών και έναν εξαιρετικό προπονητή.
Μου άρεσε πολύ αυτό που έχω δει από την Εσπανιόλ αυτή τη σεζόν και έχω μεγάλο σεβασμό για το μεγάλο παιχνίδι του αύριο».
Για την αλλαγή προπονητή: «Είμαι συγκεντρωμένος στον αυριανό αγώνα. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Για μένα, το μέλλον είναι αύριο. Καταλαβαίνω αυτά τα ερωτήματα και όλα τα ζητήματα, αλλά η απάντησή μου θα είναι πάντα η ίδια: το σημαντικό είναι ο αυριανός αγώνας εναντίον της Εσπανιόλ».
Για την έλλειψη ισχυρών προσωπικοτήτων στα αποδυτήρια: «Είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα, αλλά έχω μιλήσει και για πολλούς παίκτες με προσωπικότητα και μεγάλη εμπειρία που κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Όταν έχεις μια νεανική ομάδα, μπορεί να έχεις τις μεγάλες αμαρτίες της νεότητας, αλλά έχουμε και σπουδαίους ηγέτες».
Για την ρήξη με τον Θεμπάγιος: «Δεν εμπλέκομαι σε δημόσιες συζητήσεις για καταστάσεις με τους παίκτες μου. Βρίσκομαι σε αυτά τα αποδυτήρια για πάνω από 20 χρόνια και το πρώτο πράγμα που έμαθα από τους βετεράνους είναι πως ό,τι συμβαίνει στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, μένει εκεί. Διατηρώ αυτή την πολιτική εδώ και 20 χρόνια και την υποστηρίζω».