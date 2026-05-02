Τη διανομή συνολικού μερίσματος 1 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 υπερψήφισε η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Το μέρισμα χωρίζεται ουσιαστικά σε τέσσερα διαφορετικά σκέλη: (α) το προμέρισμα 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά που έχει ήδη διανεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2025, (β) μέρισμα 264 εκατ. ευρώ σε μετρητά, (γ) πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 232 εκατ. ευρώ και (δ) έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ετσι, η ανταμοιβή των μετόχων θα φτάσει το 85% των καθαρών κερδών του 2025.

Το ύψος του μερίσματος αποτελεί ρεκόρ για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, ενώ ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου Γκίκας Χαρδούβελης υπερθεμάτισε λέγοντας πως η Εθνική είναι «η τράπεζα που μοιράζει χρήμα». Στην ομιλία του προς τους μετόχους, ο Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της τράπεζας την περσινή χρονιά, με την πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται σε 3,5 δισ. ευρώ.

Ο εκτελεστικός επικεφαλής της τράπεζας δεν απέφυγε να μιλήσει και για τις εξαγορές που ετοιμάζει η ΕΤΕ. «Εχουμε χρήμα και μπορούμε να αγοράσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μυλωνάς, και πρόσθεσε ότι τα πλεονάζοντα κεφάλαια δίνουν στην τράπεζα τη δυνατότητα να μεγαλώσει την παρουσία της πέρα από την οργανική ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό πλάνο της ΕΤΕ, ανάλογα πάντα και με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Επιπλέον, μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπολογιστικών συστημάτων της ΕΤΕ και ιδίως του Core Banking System, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Σταθερά και τον Μάιο τα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αμετάβλητα διατηρεί η ΔΕΗ τα πράσινα τιμολόγια για τον Μάιο, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και η αυξημένη παραγωγή αντισταθμίζουν τις αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων στη χονδρική αγορά ενέργειας και η ΔΕΗ συνεχίζει να κρατά χαμηλά τις τιμές, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Μάιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh. Αμετάβλητα παραμένουν και όλα τα μπλε τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι τιμές των ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline παραμένουν στα 0,145 ευρώ /kWh και 0,142 ευρώ/kWh αντίστοιχα. Για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνάντηση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου με εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με τη συμμετοχή της γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Δέσποινας Παληαρούτα. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ευστάθεια του συστήματος και η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ο διαγωνισμός

Τον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας LNG που διεξήγαγε η Bulgartransgaz κέρδισε η ΔΕΠΑ Εμπορίας υποβάλλοντας την πιο ανταγωνιστική προσφορά μεταξύ των συμμετεχόντων. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας της Βουλγαρίας (Balkan Gas Hub) και αφορούσε την προμήθεια ποσότητας 500 GWh/0,5 TWh LNG, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.

Παρέμβαση για το γεν

Οι ιαπωνικές Αρχές παρενέβησαν στην αγορά συναλλάγματος για να σταματήσουν την απότομη πτώση του γεν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα και ο Ατσούσι Μιμούρα, υφυπουργός Οικονομικών για τις διεθνείς υποθέσεις, είχαν προειδοποιήσει για παρέμβαση για τον περιορισμό της πρόσφατης πτώσης του νομίσματος. Το δολάριο ΗΠΑ προσελκύει επενδυτές ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας. Ενισχύθηκε επίσης, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι η διαφορά επιτοκίων ΗΠΑ – Ιαπωνίας θα παραμείνει μεγάλη, αφού τόσο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ όσο και η Τράπεζα της Ιαπωνίας άφησαν αμετάβλητα τα επιτόκια πολιτικής τους αυτόν τον μήνα.

Γκάζωσαν οι αγοραπωλησίες

Σε ανοδική τροχιά βρέθηκαν τους πρώτους μήνες του 2026 οι μεταβιβάσεις ακινήτων με τις εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα να είναι αβέβαιες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφουν αύξηση πάνω από 10%, ενώ θεαματική ήταν η άνοδος που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, καθώς ξεπέρασε το 30%.

Ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που εισπράχθηκε από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων το πρώτο δίμηνο του 2026 ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ από 86,89 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%. Ο φόρος μεταβίβασης επί των οικοδομών που βεβαιώθηκε το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθε σε 81,25 εκατ. ευρώ έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 11,5%.

Κατά την ίδια περίοδο, εικόνα στασιμότητας παρουσιάζουν οι βεβαιώσεις φόρου μεταβίβασης σε δωρεές, γονικές παροχές και αποδοχές κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, το πρώτο δίμηνο του 2026, οι φόροι και τα τέλη επί δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 38,36 εκατ. ευρώ, από 38,38 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025.