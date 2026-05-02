Ο Γκιγιέρμο Όγιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία του να βρίσκεται δίπλα στον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι μοναδικό και συγκινητικό σε καθημερινή βάση.

Ο 62χρονος τεχνικός, με πολυετή παρουσία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε ομάδες όπως ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Πανσερραϊκός και ο Ηρακλής, υπογράμμισε πως νιώθει ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που έχει στην Ίντερ Μαϊάμι.

«Είναι συναρπαστικό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην νιώθω συγκινημένος», δήλωσε ο ‘Ογιος.

Όπως αποκάλυψε, είχε συνεργαστεί ξανά με τον Μέσι στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, γεγονός που κάνει τη σημερινή τους συνύπαρξη ακόμη πιο ξεχωριστή. Από τότε που ανέλαβε την ομάδα, μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο, έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα, με δύο νίκες και μία ισοπαλία.