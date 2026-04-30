Στις 16 Απριλίου ο Λιονέλ Μέσι αγόρασε την Κορνεγιά, η οποία έχει έδρα στην Καταλονία και παίζει στο πέμπτο γκρουπ της τρίτης κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Δύο βδομάδες αργότερα, ο Αργεντίνος θρύλος του ποδοσφαίρου, έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, μιλώντας για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για το project αυτό και για τον σκοπό ανάπτυξης της ομάδας.

Τι είπε ο Λιονέλ Μέσι

«Απλά ήθελα να πω ένα γεια και να συστηθώ σε όλους σας. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να αναπτύξουμε την ομάδα και να σας υποστηρίξουμε σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το καινούριο project».