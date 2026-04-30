Σε μια ιστορική απόφαση για τη Σαντορίνη, η Αγία Ειρήνη ανακηρύχθηκε επίσημα Πολιούχος του νησιού, έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην πνευματική ταυτότητα του νησιού.

Η σύνδεση της Σαντορίνης με την Αγία Ειρήνη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το όνομα «Σαντορίνη» προέρχεται από το «Santa Irini», όπως αποκαλούσαν το νησί οι Λατίνοι κατά τον Μεσαίωνα προς τιμήν της Αγίας. Με το πέρασμα των αιώνων, η ονομασία εξελίχθηκε στη σημερινή, διατηρώντας ωστόσο ζωντανό τον δεσμό του τόπου με την ιστορία και την πίστη του.

Για πρώτη φορά φέτος, ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα την Τρίτη 5 Μαΐου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες με τις καθιερωμένες θρησκευτικές τελετές της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας. Στις 18:30, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, θα ακολουθήσει το επίσημο επετειακό πρόγραμμα, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων του νησιού.

Το πρόγραμμα θα συνοδευτεί από μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό και πολιτιστικό χαρακτήρα στη βραδιά.

Στο πλαίσιο της ημέρας θα πραγματοποιηθούν επίσης τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ένδειξη τιμής προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ της Σαντορίνης. Το έργο αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα να εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.